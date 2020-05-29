Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattıANTALYA'da dün gece etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı

ANTALYA'da dün gece etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Yağmurlu hava ise sabah yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya kent merkezinde akşam saatlerinde gökgürültü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kent merkezinde, yağmur tüm gece boyunca etkisini sürdürdü. Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları arasından çakan şimşekler, gecenin karanlığını aydınlattı.

Sabah saatlerinde ise yağmur bulutları yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Kaynak: DHA