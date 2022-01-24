Antalya'da geçen yıl 35 lüks yat denize indirildi

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin yat üretiminde üst sıralarda yer almasında büyük role sahip Antalya Serbest Bölge'de geçen yıl 35 lüks yat tamamlanarak, denize indirildi.

Yattan elektroniğe, medikalden tekstile, tarım sektörüne kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, yüzde 98 oranında ihracata yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre ortaklı firmaların yer aldığı bölgede, yat sektörü önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Türk mühendislerinin tasarımı ve işçilerinin de emeğiyle 10 metrelikten 90 metreliğe kadar lüks yatların üretildiği bölgede, 48 firma tarafından ağırlıklı sipariş üzerine yapılan yatların büyük bir bölümü yurt dışına satılıyor.

"Şu anda talebe yetişemiyorlar"

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, 2021'de salgına rağmen yatırımları artırdıklarını söyledi.

Geçen yıl hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli gemi asansörü ile 560 ton kaldırma kapasiteli vinç yatırımının, bölgenin cazibesini artırdığını vurgulayan Gürses, Akdeniz çanağında önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Lüks yat üretiminde dünya markası haline geldiklerini, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar onlarca ülkeden sipariş aldıklarını aktaran Gürses, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 48 firmanın ürettiği yatlar, dünyanın her bir yerine satılıyor. Sipariş üzerine ürün yapılıyor. Yat sektöründe ön plana çıkmış İtalya, Hollanda gibi ülkelere bile buradan satış yapılıyor. Özellikle haziranda hizmete giren denize indirme ve karaya çekme sistemleri tamamlandıktan sonra sipariş boylarında ciddi artış söz konusu. Şu anda 75 metre boyunda üretim yapan firmalarımız var, artık bölgemizde 90 metreye ve 2 bin tona kadar yatlara hizmet verebileceğiz. Bu büyük bir güç."

Geçen yıl satış değeri 200 milyon dolar civarında olan 35 lüks yatı denize indirdiklerini kaydeden Gürses, yat imalatının başladığı 2000'den bu yana satış değeri yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan 514 yatı sahibine teslim ettiklerini bildirdi.

Bu yıl da yat üretiminin artarak devam edeceğini belirten Gürses, "Firmalarımız ciddi anlamda sipariş almaya başladılar. Bu yıl yat sayıları 40 ile 50 arasında değişir, firmalarımız artık küçük büyük fark etmeden her türlü yat siparişi almaya başladılar. Dünyanın her yerinde ürettiğimiz yatlar sergileniyor. Bölgede tersanelerin çoğu dolu, bir sonraki yıllar için sipariş almaya başladılar. Şu anda talebe yetişemiyorlar." dedi.

Yatırım için talep var, yer yok

Bakım ve onarım için gelen yatların da ciddi döviz girdisi sağladığını dile getiren Gürses, bakım ve onarım için de yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alan tahsis edildiğini, bunun da firmalara ciddi avantaj sağladığını söyledi.

Bölgeye Orta Doğu ülkeleri, İran, İtalya, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeden yatırım amaçlı yoğun talep geldiğini aktaran Gürses, "Bölgenin alanı dolmuş durumda. Son 2 aydır ciddi anlamda yerli ve yabancı firma yatırım için talepte bulunuyor." diye konuştu.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik yeni alanı bölgeye dahil etmeye çalıştıklarını anlatan Gürses, bu alan tahsis edildiği takdirde firmanın, istihdamın ve ticaret hacminin daha da artacağını kaydetti.

Gürses, bölgeden liman görevi de görmeye başladıklarını belirterek, 190 metreye kadar uzunluktaki gemilere hizmet verebildiklerini ifade etti.