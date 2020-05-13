Antalya'da geçen yıl 30 bin 438 bebek dünyaya geldi TÜİK'in doğum verilerine göre, Antalya'da 2018 yılında 32 bin 295 canlı bebek doğarken, geçen yıl bu sayı 30 bin 438' olarak kaydedildi.

TÜİK'in doğum verilerine göre, Antalya'da 2018 yılında 32 bin 295 canlı bebek doğarken, geçen yıl bu sayı 30 bin 438' olarak kaydedildi. Aynı zamanda Antalya'da toplam doğurganlık hızı 2018 yılında 1,75'ken, 2019 yılında ise 1,62 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebeklerin sayısı geçen yıl 1 milyon 183 bin 652'ken, cinsiyetlerine göre dağılımında ise yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48, 7'si ise kız olarak kayıtlara geçti.

Antalya'da 2018 yılında 32 bin 295 bebek doğarken, geçen yıl bu sayı 30 bin 438'e düştü. Isparta'da 2018 yılında 4 bin 937, 2019'da 4 bin 732 bebek doğdu. Burdur'da ise 2018 yılında 2 bin 742 bin bebek doğarken, geçen yıl da 2 bin 664 bebek doğdu.

TÜİK, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı olan toplam doğurganlık hızını da açıkladı. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocukken, 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu.

Antalya'da toplam doğurganlık hızı, 2018 yılında 1,75'ken, 2019 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Isparta'da 2018 yılında 1,63'ken, 2019 yılında 1,54 çocuk olarak gerçekleşti. Burdur'da ise toplam doğurganlık hızı, 2018 yılında 1,58 çocukken, 2019 yılında 1,50 çocuk olarak kayıtlara geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA