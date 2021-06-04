Antalya'da geçen ay havadan yapılan denetimlerde 269 sürücüye ceza uygulandı
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Antalya'da geçen ay havadan yapılan denetimlerde 269 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da geçen ay havadan yapılan denetimlerde 269 sürücüye ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da geçen ay havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 269 sürücüye para cezası kesildi.

Antalya'da geçen ay havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 269 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği mayısta helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 269 sürücüye para cezası uygulandı.

Öte yandan geçen ay, radarla hız denetiminde 1082, şehirlerarası otobüs denetiminde 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde 160 sürücüye ceza verildi, yaşam tüneli eğitim çadırında 2 bin 647 kişiye eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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