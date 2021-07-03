Antalya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 97 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 97 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haziran ayında Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aranan 97 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle tüm kaynaklarımız kullanılmak suretiyle devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş