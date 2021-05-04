Antalya'da gecekondu alev alev yandı
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Antalya'da gecekondu alev alev yandı

Antalya'da gecekondu alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mustafa Gençdoğan'ın oturduğu gecekonduda bugün saat 11.00'de çıktı. Evin yandığını fark eden Aysel Gençdoğan'ın yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, hemen evin olduğu yöne koştu. Evin yandığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangında tüm eşyaların yanması sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde bulunan Mustafa Gençdoğan'ın eşi Aysel Gençdoğan (70), Serkan Gençdoğan (37) ve Yiğit Gençdoğan (10) yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da gecekondu alev alev yandı
Antalya'da gecekondu alev alev yandı
Antalya'da gecekondu alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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