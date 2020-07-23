Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Yangının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangında, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.

Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Yangının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangında, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.

Gece saat 03: 00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Orman Bölge müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak, 5 helikopter, 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 93 arazöz, 6 ilk müdahale, 106 yangın söndürme işçisi ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın kuzeyden 50 -60 km hızla estiği ve yaklaşık 6 saattir devam eden yangında 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA