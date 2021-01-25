Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

25.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:30
Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla daha önce ev hapsi kararı verilen kişi, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla daha önce ev hapsi kararı verilen kişi, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ocak'ta gözaltına alınan baba L.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, oğlu Z.Y'ye ise ev hapsi kararı verilmesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, zanlılardan Z.Y'nin "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından 19 Ocak'ta darbedildiğini ileri süren Koç, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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