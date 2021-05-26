Antalya'da gastronomi turizmi geliştirilmek isteniyor
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Antalya'da gastronomi turizmi geliştirilmek isteniyor

Antalya'da gastronomi turizmi geliştirilmek isteniyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'da alternatif turizm için gastronominin yarışmalarla, festivallerle geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'da alternatif turizm için gastronominin yarışmalarla, festivallerle geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

ATSO mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında çevrim içi olarak yapıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, toplantıda yaptığı açıklamada, küçük esnafa kira ile 3 ve 5 bin liralık desteklerin can suyu olduğunu belirtti.

Desteklerin devamını beklediklerini ifade eden Çetin, salgından en fazla turizmin etkilediğini söyledi.

Turizmdeki bu durumdan da 50'den fazla sektörün olumsuz etkilendiğini bildiren Çetin, yaz sezonu için Antalya kampanyası başlatılması gerektiğini ifade etti.

Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kent turizmi için yarışmalarla, festivallerle gastronomi turizmini geliştirmeliyiz. Serpme börek ve kabak tatlısına coğrafi işaret almamız son derece etkiliydi. Ulusal televizyonlarda haber oldu, kent turizmi için bunlara daha fazla önem vermeliyiz. Bu değerlerimizi birkaç dilde videolarla dünyaya tanıtmalıyız. Bu konular, bu tür tanıtımlar sadece otellerimizin işi değildir, hediyelik eşya, giyim, gözlük satan mağazalara da faydası vardır. Bu nedenle sektörlerimiz, meslek komitelerimiz bu konuda daha aktif olmalıdır."

Kapanma döneminde de yeni bir kredi paketi için adım attıklarını anlatan Çetin, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hükümetle ve bankalarla görüşüldü. Şartlar zorlanarak bir imkan yaratıldı. Geçen yıl oda imkanlarının ötesinde bir destek sağlamıştık, bu yıl da Antalya'da 100 milyon liraya yakın bir nefes kredisi devreye almış olacağız. Kredi faiz yükünün bir kısmını Odalar ve Borsalar karşıladığı için faiz oranı da düşük olacak. Bu paketin acil ihtiyacı olan üyelerimize bir nebze faydalı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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