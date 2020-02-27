Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.H.Y, Y.E.S. L.G. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.H.Y, Y.E.S ve L.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.B.Y, bir evde masaj yapma bahanesiyle elbiselerinin çıkarıldıktan sonra darbedildiğini, görüntülerinin çekilerek cep telefonu ve banka kartlarının alındığını, şantajla 3 bin lira istendiğini öne sürmüş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA