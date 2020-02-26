Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

26.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:00

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.B.Y, bir evde masaj yapma bahanesiyle elbiselerinin çıkartıldıktan sonra darbedildiğini, görüntülerinin çekilerek cep telefonu ve banka kartlarının alındığını, şantajla 3 bin lira istendiğini öne sürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği İ.K, G.H.Y ile 18 yaşından küçük Y.E.S ve L.G'yi yakaladı.

Y.E.S'nin üst aramasında H.B.Y'ye ait cep telefonu ele geçirildi.



Olaya karışan Y.E.S. ve L.G, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA