Antalya'da gasp ve kasten yaralama iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı
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Antalya'da gasp ve kasten yaralama iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

28.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:42
Antalya'da gasp ve kasten yaralama iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Antalya'da darbettikleri bir kişinin 267 bin lira değerindeki saatini gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da darbettikleri bir kişinin 267 bin lira değerindeki saatini gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'ndaki 5 yıldızlı otelde konaklayan M.A.S, otelde tanıştığı iki kişinin kendisini darbettikten sonra 267 bin lira değerindeki saatini gasbettiğini belirterek Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Bu kapsamda araştırma yapan polis ekipleri şüpheliler J.E.D. ve M.A.S'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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