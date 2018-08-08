Antalya'da Gasp İddiası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzlerinde maskeyle girdikleri evde bulunan bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzlerinde maskeyle girdikleri evde bulunan bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde yaşayan T.T, maskeli 3 kişi tarafından gasbedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da olduklarını tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı.
Ekipler, Seyhan ilçesinde otelde konakladıklarını tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına alarak Antalya'ya gönderdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.