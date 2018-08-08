Antalya'da Gasp İddiası

Antalya'da Gasp İddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzlerinde maskeyle girdikleri evde bulunan bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Gasp İddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzlerinde maskeyle girdikleri evde bulunan bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde yaşayan T.T, maskeli 3 kişi tarafından gasbedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da olduklarını tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Seyhan ilçesinde otelde konakladıklarını tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına alarak Antalya'ya gönderdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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