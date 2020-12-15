Antalya'da gasp girişimine uğrayan 76 yaşındaki kişi yaralandı
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Antalya'da gasp girişimine uğrayan 76 yaşındaki kişi yaralandı

15.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:10
Antalya'da gasp girişimine uğrayan 76 yaşındaki kişi yaralandı

Antalya'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından cep telefonu gasbedilmeye çalışılan 76 yaşındaki kişi, darbedildi.

Antalya'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından cep telefonu gasbedilmeye çalışılan 76 yaşındaki kişi, darbedildi.

Muratpaşa ilçesi, Memurevleri Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymak için yürüyerek evine giden 76 yaşındaki Naci Babat'ın elindeki cep telefonu kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gasbedilmeye çalışıldı.

Babat'ın arkasına sert bir cisimle vuran şüpheliler, çevredekilerin müdahalesi üzerine cep telefonunu alamadan kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Babat'a müdahale etti.

Polis ekipleri, eşkallerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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