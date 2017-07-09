Antalya'da Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın Formasına 10 Bin Tl
ANTALYA Galatasaraylılar Derneği'nin 22'nci Geleneksel Yaz Balosu'nda Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması, açık artırmayla 10 bin liraya satıldı.
ANTALYA Galatasaraylılar Derneği'nin 22'nci Geleneksel Yaz Balosu'nda Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması, açık artırmayla 10 bin liraya satıldı.
'Harem' adlı gemide yapılan baloya Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Dr.Gökmen Güzel, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, Galatasaray Kongre Üyesi İşadamı Mustafa Cengiz ve dernek üyeleri katıldı. Gecede yapılan açık arttırmada Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın 8 numaralı forması, Manavgatlı işadamı Yusuf Ünal tarafından 10 bin TL'ye satın alındı.
Dernek Başkanı Gökmen Güzel, "Bu yıl farklı bir mutluluğum var. Sportif anlamda geçen yıl daha iyi geçirdiğimiz bir yıldı ama bu yıl sportif anlamda hiç mutlu olmadık. Bugün burada geçen yıldan daha kalabalık olduğunu görmek gerçekten bana gurur verdi" dedi. 8 numaralı formayı alan Mustafa Cengiz ise, "Büyük bir camiayız. Ben de bu camianın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından şarkıcı Ömür Gedik sahneye çıktı. Galatasaray forması hediye edilenr Ömür Gedik, yaklaşık 2 saat süren konserinde şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Daha sonra Brezilyalı samba dans grubu, gösterilerilerde bulundu.
- Antalya