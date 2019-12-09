Antalya'da futgolf heyecanı

09.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:17

Dünyada hızla büyüyen sporların başında gelen, golf ile futbolun karışımından oluşan hibrit bir oyun olan Futgolf, Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek katılımlı turnuvasıyla 13-15 Aralık'ta Antalya'da sevenleriyle buluşuyor.



Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor. Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası'nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club'ta, 2 kez Kuşadası Golf Club'ta 2 kez de Bodrum Golf Club'ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya'daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak. Birçok sponsorun bulunduğu turnuvada toplam 150 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.



Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:



13 Aralık Cuma



09.00-17.00 Serbest antrenman



21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi



14 Aralık Cumartesi



10.30 Oyunların başlaması



14.00 Oyunların bitişi



15 Aralık Pazar



09.30 Oyunların başlaması



13.00 Oyunların bitişi



13.00-15.00 Barbekü partisi



13.30-14.30 Ödül töreni - İSTANBUL

Kaynak: İHA