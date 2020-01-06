Antalya'da futbola fırtına arası
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Antalya'da futbola fırtına arası

Antalya'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, futbol kulüplerinin kamp için tercih ettiği Belek'i vurdu.

06.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:00
Antalya'da futbola fırtına arası

'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, kulüplerinin kamp için tercih ettiği 'i vurdu. Bölgede dereler taşarken, birçok yol sular altında kaldı. Birçok takım saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Antalya'da dün akşam başlayan ve bu sabah yoğunlaşan yağmur, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte fırtınaya dönüştü. Belek'te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi'nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı. Devre arası kamp çalışmalarını yapan futbol kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK gibi birçok Süper Lig ekibi de sabah sahada yapacağı antrenmanları iptal etti. Takımlar hazırlıklarını salonda sürdürdü. Fırtına hayatı olumsuz etkilerken, şemsiyeleri kırılan vatandaşlar yağmurdan kaçmaya çalıştı.

(Bozhan Memiş – Ozan Buğra Koşar – Uygar Aydın – Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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