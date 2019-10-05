Antalya'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu

05.10.2019 15:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA