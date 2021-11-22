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Antalya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen Ö.I. (40), E.B. (24) ve M.K. (26) ile fuhşa zorlandıkları öne sürülen Özbekistan uyruklu L.I. (18) ile Z.Y'yi (26) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden L.I. ile Z.Y. Antalya Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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