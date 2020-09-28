Antalya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Antalya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

28.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:50
Antalya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı ev, otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek fuhşa zorladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 5'i Fas, 1'i Özbekistan uyruklu 6 kadını da kurtardı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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