Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:31
Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, Side Mahallesi'nde yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kadınların iyi iş imkanı, çok para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması vaadiyle getirildiği ancak borçlandırılıp fuhşa zorlandıkları tespit edildi.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i Kırgızistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 12 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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