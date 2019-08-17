Antalya'da fuhuş operasyonu

17.08.2019 17:13

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 42 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 20'si yabancı uyruklu 66 kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirdi. Fuhuştan kazanıldığı düşünülen 2 bin 475 lira ve 335 dolara el konuldu.

Öte yandan fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 42 ev, 5 hamam-sauna, bir otel ve bir pansiyon, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından belirli süreliğine kapatıldı.

Kaynak: AA