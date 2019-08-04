Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

4.08.2019 11:47
Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 3 kişi çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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