Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 3 kişi çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA