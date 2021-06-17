Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 23 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları, devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 23 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları, devam ediyor.

Ulupınar Mahallesi'nde, Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nden ekipler, bölgeyi tarıyor.

Ekipler, Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş