Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişi aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için ekipler arama çalışması yapıyor.