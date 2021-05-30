Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişi aranıyor
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Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişi aranıyor

Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için ekipler arama çalışması yapıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için ekipler arama çalışması yapıyor.

Ulupınar Mahallesi'ndeki bir turistik tesiste konaklayan Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için Çıralı bölgesindeki dağlık alana gitti.

Yıldırım'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye JAK, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, drone ve iz sürme köpeklerinin de yardımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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