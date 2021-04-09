Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş tutuklandı

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin foseptikte bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin foseptikte bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Süleyman Eken'in (55) parçalanmış haldeki cesedinin 7 Nisan'da bir evin bahçesindeki foseptikte bulunmasına ilişkin gözaltına alınan O.Y. ile kardeşi M.Y'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Öte yandan Eken'in parçalanın cesedinin bir kısmını bulmak için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığı öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son görüştüğü O.Y. ve M.Y'nin annelerine ait Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alandaki evde iş makinesiyle arama yapmış, parçalanan cesedin bir kısmı bulunduktan sonra iki kardeş gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam