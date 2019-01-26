Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor

Antalya'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Antalya'da geçen çarşamba başlayan, dün öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına, kent merkezinin yanı sıra Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili oluyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu.

Gök gürültülü yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkisiyle kent bazı bölgelerine gece boyunca elektrik verilemedi.

Kaynak: DHA