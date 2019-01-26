Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (10)

ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık ekili sera zarar gördü. Çoğu kullanılmaz hale gelen seralardaki ürünlerin de telef olduğu belirtildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA