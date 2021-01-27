Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti
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Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti

27.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:33
Antalya'da fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti

Antalya'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Aşırı yağıştan dolayı birçok araç su da mahsur kaldı, sürücüler kentin ana arterlerinde ilerlemekte zorlandı.

Antalya'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Aşırı yağıştan dolayı birçok araç su da mahsur kaldı, sürücüler kentin ana arterlerinde ilerlemekte zorlandı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürmeye devam etti. Saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşsan şiddetli rüzgar, ağaçlara ve bazı işyerlerine zarar verdi. Devrilen ağaçlar bazı araçlara da zarar verdi. Gün boyunca devam eden yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağıştan dolayı bazı araçlar su da mahsur kaldı, kentin ana arterlerinde dahi araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sorun yaşanan bölgelerden gelen ihbarlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilerek göre, son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 62, Aksu 168.2, Döşemealtı'nda 166.8, Serik'te 162.3, Kumluca'da 131.9, Demre'de 115 kilogram yağış düştü. (İHA)

Kaynak: Tourism Today

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