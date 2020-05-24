Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü, elektrik direklerini yıktı
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Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü, elektrik direklerini yıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı.

Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü, elektrik direklerini yıktı
24.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:55

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı. İlçenin tamamına yakınında olası orman yangınlarını önlemek amacıyla elektrikler kesildi. Evlerin güneş panellerini yerinden söküldüğü fırtınada, limandaki bazı teknelerin hayatları koptu.

Kaş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, ağaçları yerinden sökerken elektrik direklerini yıktı. Bazı evlerin güneş panelleri yerinden sökülüp sokağa savrulurken klimalar ve tabelalara zarar verdi. Kaş limanında da yat ve tekne sahiplerine zor anlar yaşattı. Bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi. Kaş belediyesi ekipleri devrilen ağaçları parçalayıp iş makineleriyle kaldırarak yolları açtı.

Demre'de elektrik direği seranın üzerine devrildi

Şiddetli rüzgar ve fırtına Demre ilçesinde de etkili oldu. Alakent Mahallesi'nde bir seranın üzerine devrilen elektrik direği Belediye ekiplerince kaldırıldı. Yaralanan kimsenin bulunmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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