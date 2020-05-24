Antalya'da fırtına ağaçları kökünde söktü, elektrik direklerini yıktı
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Antalya'da fırtına ağaçları kökünde söktü, elektrik direklerini yıktı

Antalya'da fırtına ağaçları kökünde söktü, elektrik direklerini yıktı Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı mahallelerde elektrikler kesildi Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı.

24.05.2020 05:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 05:40

Antalya'da fırtına ağaçları kökünde söktü, elektrik direklerini yıktı

Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı mahallelerde elektrikler kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı. İlçenin tamamına yakınında olası orman yangınlarını önlemek amacıyla elektrikler kesildi. Evlerin güneş panellerini yerinden söküldüğü fırtınada, limandaki bazı teknelerin hayatları koptu.

Kaş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, ağaçları yerinden sökerken elektrik direklerini yıktı. Bazı evlerin güneş panelleri yerinden sökülüp sokağa savrulurken klimalar ve tabelalara zarar verdi. Kaş limanında da yat ve tekne sahiplerine zor anlar yaşattı. Bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi. Kaş belediyesi ekipleri devrilen ağaçları parçalayıp iş makineleriyle kaldırarak yolları açtı.

Antalya'da fırtına ağaçları kökünde söktü, elektrik direklerini yıktı

Kaynak: İHA

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