Antalya'da firari hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan M.Ç'yi (55) Adliye Caddesi üzerinde yakaladı.
Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası tespit edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri