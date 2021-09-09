Antalya'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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Antalya'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Antalya'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Antalya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, "çocuğu kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan R.K'nin Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

R.K, Döşemealtı L Tipi Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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