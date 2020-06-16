Antalya'da FETÖ'ye 1 tutuklama ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı.

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin önceden belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA