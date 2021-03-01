Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
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Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

01.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:59
Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık N.K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, örgütün "mahrem imamı" olduğunu iddia ettiği sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddetti ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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