Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi, 3'ü ise soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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