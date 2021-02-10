Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda aranan şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda aranan şüpheli yakalandı

10.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:36
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2018'den bu yana aranan L.Ö'nün Konyaaltı ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüphelinin, örgütün kapatılan yayın organlarından Samanyolu TV'de bir dönem teknik sorumlu olarak görev yaptığı ve FETÖ'nün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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