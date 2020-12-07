Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

07.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:45
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında yakalama kararı verilen F.K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.

Yakalanan O.Ş. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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