Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

04.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:51
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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