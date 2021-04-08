Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'da 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında FETÖ\PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu düşünülen 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antalya'da 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında FETÖ\PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu düşünülen 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 11 şahıstan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, işlem yapılan diğer 2 şahıs alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Diğer il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce SEGBİS ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan 3 şahıs, soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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