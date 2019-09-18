Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri örgüte finans desteğinde bulundukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.