Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi için hücre evleri ayarlayan, bu evlerin ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olanları ve ailelerini ziyaret eden ve ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin çeşitli mahkemelerde arama kaydının olduğunu belirtildi.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 avro ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA