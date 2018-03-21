Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, 8 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyum atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.