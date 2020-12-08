Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, yakalama emri ile aranan 4 firarinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü ise haklarından soruşturmalarının sürdüğü illerdeki polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş