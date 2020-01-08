Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüphelinin soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildiği öğrenildi.