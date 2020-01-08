Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:44
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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