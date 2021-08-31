Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve Amasya'da da gerçekleştirilen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla bir şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulurken, 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan
Magazin Derya Baykal Gülben Ergen Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Cristiano Ali Öztürk Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:28:55. #1.15#

title