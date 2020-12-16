Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

16.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:08
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-13 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, yakalama emriyle aranan firari şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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