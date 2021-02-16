Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:12
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 8-14 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 6 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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