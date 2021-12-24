Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haber leşme programı Baylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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