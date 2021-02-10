Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

10.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:02
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, aralarında "terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında aranan bir firari ve "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "tehdit" suçları kapsamında aranan bir şüphelinin de bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin 3'ü ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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